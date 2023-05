Portogallo, per la siccità si valuta lo stop alla coltivazione degli ulivi

La siccità in Portogallo si aggrava e il ministero dell'Agricoltura locale ha annunciato un provvedimento che a breve proibirà, finché dura l'allerta siccità nelle regioni dell'Alentejo e dell'Algarve, nuove colture intensive e permanenti di frutti rossi e avocado, cresciute molto negli ultimi anni sia per esportazione che per consumi interni. Ma a colpire maggiormente è che la proibizione temporanea riguarderà anche il più tradizionale olivo. Si tratta di colture che richiedono un uso eccessivo di acqua, spiegano al Ministero, sebbene l'80% degli oliveti portoghesi vengano coltivati su terreni non irrigui, che a loro volta soffrono per la scarsità di piogge.

Oliveti in Portogallo

