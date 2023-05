Acqua Sant'Anna sostiene le famiglie colpite dall'alluvione in Emilia Romagna

L’azienda di Vinadio non può restare indifferente davanti all’emergenza che le famiglie colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna stanno vivendo. Partirà pertanto in questi giorni dallo stabilimento aziendale un’importante donazione di acqua minerale, decine di migliaia di bottiglie che raggiungeranno Forlì e che verranno successivamente distribuite tra le popolazioni dei territori messi in ginocchio dal recente disastro ambientale. Con questo gesto di solidarietà Acqua Sant’Anna dimostra la volontà di essere vicina alle comunità in difficoltà attraverso azioni concrete, di supporto e aiuto, donando l’acqua, il nostro bene primario per eccellenza.

A conferma dell’attenzione che l’azienda riserva alle iniziative benefiche, Acqua Sant’Anna è stata charity partner nell’evento “Regala un sorriso - un calcio alle malattie croniche polmonari!”. Giornata di sport e di solidarietà, il 27 maggio a Torino si è svolto un torneo di calcio per raccogliere fondi a favore di Respiro Libero Onlus per il reparto di pneumologia dell’Ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino. In questo contesto, Acqua Sant’Anna era presente per dissetare i partecipanti con i suoi prodotti, fra cui SanThè Sant’Anna bicchierino nei gusti pesca e limone.

Dai più piccoli ai nonni, Acqua Sant’Anna ha dimostrato la propria vicinanza ai più anziani partecipando, in qualità di partner, alla serata di beneficienza del progetto “Forza Nonni!”, un’iniziativa nata dopo la pandemia che si propone di aiutare gli anziani più fragili e in difficoltà. La serata, che si è svolta a Roma il 23 maggio, è stata organizzata da Fondazione Specchio d’Italia e Associazione Consorti Dipendenti Mae.

Infine, l’azienda sarà partner di “YouTopic”, festival che si svolgerà dall’8 all’11 giugno organizzato da Rondine Cittadella della Pace (Arezzo). L’organizzazione si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo promuovendo la pace e la gestione positiva del conflitto. Ospita inoltre studenti universitari di paesi che sono tra di loro in guerra e li aiuta a capire che, dietro ogni apparente nemico, c’è una persona con gli stessi sogni, speranze e paure. Durante le quattro giornate del Festival, Acqua Sant’Anna sarà presente con la sua acqua per le tante personalità che interverranno e le ragazze e i ragazzi che, rientrati nei loro Paesi con il messaggio di pace che hanno appreso a Rondine, ritornano in Italia in questa occasione.

