È nata la Rete del Grano Italiano

Il sistema dell’industria agricola del nostro paese si arricchisce di una iniziativa che promette di ridefinire il panorama cerealicolo italiano. È ufficialmente nata la Rete del Grano Italiano. Quest’alleanza, senza precedenti, unisce una società di intermediazione a 12 aziende di stoccaggio, tra cui 4 sementifici e 6 distributori di mezzi tecnici per la protezione e nutrizione delle piante (Farmagricole) e si propone di valorizzare la qualità dei cereali e garantire un approvvigionamento affidabile e tracciato per l'industria di trasformazione.

La forza di questa innovativa visione della lavoro agricolo, risiede nella sua straordinaria capacità di operare in modo capillare su un vasto territorio, che abbraccia la Capitanata, il basso Molise e parte della Basilicata. Questa presenza diffusa rende la rete il punto di riferimento per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle produzioni cerealicole.

Le 12 aziende di stoccaggio che compongono la rete offrono un supporto senza precedenti agli agricoltori, fornendo moderne infrastrutture di immagazzinamento e stoccaggio che garantiscono la conservazione ottimale delle produzioni cerealicole, massimizzando così il valore dei cereali. Ma le ambizioni della Rete del Grano Italiano vanno oltre. Grazie a partnership strategiche con importanti attori del settore delle sementi, dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei sistemi biologici di coltivazione, la rete offre una vasta gamma di varietà di grano in grado di soddisfare le diverse esigenze pedoclimatiche del territorio italiano. L'industria di trasformazione troverà in questa nuova realtà un partner ideale, in grado di garantire un approvvigionamento costante e di alta qualità, riducendo i tempi e i costi logistici. Inoltre, la Rete del Grano Italiano è impegnata nella creazione di sinergie e nell'identificazione di progetti sostenibili per valorizzare il territorio e i suoi prodotti, aprendo così nuove opportunità per l'industria di trasformazione.

Gli agricoltori che aderiscono alla rete beneficiano di vantaggi senza precedenti. Oltre al supporto e ai servizi offerti, che includono strutture di stoccaggio all'avanguardia, la rete consente loro di incrementare il valore delle proprie produzioni. Grazie alla collaborazione con i retisti, le aziende agricole all'interno della rete possono sfruttare strategie mirate e competenze specializzate per ottimizzare la produzione e massimizzare i profitti. Questa sinergia permette agli agricoltori di diventare più competitivi sul mercato, offrendo prodotti di qualità superiore e servizi personalizzati.

La Rete del Grano Italiano è già riconosciuta come un attore di rilievo nel settore cerealicolo. La sua presenza nel Consiglio Nazionale dei Centri di Stoccaggio e Commercio dei Prodotti Agricoli e nella borsa merci telematica della provincia di Foggia attesta il suo ruolo di protagonista nel mercato cerealicolo.Inoltre, la Rete del Grano Italiano ha stabilito solide partnership con le principali aziende del settore, diventando un partner strategico per le filiere di pasta 100% grano italiano. La collaborazione con le aziende leader del settore garantisce l'offerta di prodotti di altissima qualità, tracciati sin dall'origine.

