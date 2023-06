Qualivita, Cesare Mazzetti confermato presidente

L’assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Qualivita composta da Origin Italia, Csqa Certificazioni, Agroqualità e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha nominato il nuovo cda della Fondazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025. Cesare Mazzetti è stato confermato alla presidenza e Pietro Bonato Vicepresidente.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, oltre da Cesare Mazzetti e Pietro Bonato, è composto da Stefano Fontana, Direttore del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop, Cesare Baldrighi, Presidente di Origin Italia, Enrico De Micheli, Amministratore Delegato di Agroqualità, Carlo Perini, Presidente di Csqa Certificazioni e Stefano Imperatori, Responsabile Gestione Clienti di Ipzs. A questi si aggiungono i due nuovi consiglieri Francesco Soro, Amministratore Delegato di Ipzs, e Nicola Battuello, Vicepresidente esecutivo di Rina.

Cesare Mazzetti, Presidente Fondazione Qualivita

La riunione del consiglio è stata un’opportunità di confronto con il Direttore Mauro Rosati ed il Presidente del Comitato Scientifico Paolo De Castro sugli obiettivi futuri della Fondazione; in particolare, partendo dalla riflessione sugli sviluppi dell’evento Italia Next Dop – 1° Simposio Scientifico filiere Dop Igp, si è discusso sui progetti relativi alla nuova rivista scientifica dedicata al settore ricerca sulle indicazioni geografiche e la pubblicazione dell’edizione 2024 dell’Atlante Qualivita 2024 edito da Treccani.

«Le esperienze che questo consiglio di amministrazione riunisce – dichiara il Presidente Cesare Mazzetti – rappresentano un grande punto di forza della Fondazione e saranno preziose per lo sviluppo delle nuove attività per la valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani di qualità Dop Igp. Vogliamo rafforzare un gioco di squadra con i Consorzi di tutela, le istituzioni e i centri di ricerca per dare un contributo fattivo allo sviluppo delle Indicazioni Geografiche anche alla luce della Riforma europea che porterà interessanti novità».

L’Assemblea ha infine rinnovato il mandato ad Alberto Bambagini in qualità di Sindaco Unico.

© Riproduzione riservata