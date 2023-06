Alluvione in Romagna, Figliuolo commissario per la ricostruzione. Sì di Coldiretti

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha accolto con favore la scelta del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario per la ricostruzione post alluvione in Romagna. Prandini, poi, ha sottolineato l'efficacia organizzativa dimostrata da Figliuolo durante la campagna vaccinale contro il Covid-19 e la ritiene un'ottima garanzia per gestire in modo rapido ed efficiente le risorse e gli aiuti necessari per la rinascita delle imprese agricole duramente colpite dalla furia delle acque.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo

L'alluvione ha colpito una vasta area che comprende anche Marche e Toscana, devastando un territorio ricco di 21.000 aziende agricole e allevamenti, rappresentando una delle zone più agricole del Paese. Le stime attuali indicano perdite per il settore agricolo che si aggirano intorno a 1,1 miliardi di euro. I raccolti di ortaggi, cereali (grano, orzo, mais), girasole, colza, soia, frutteti e vigneti sono andati perduti. A ciò si aggiungono danni alle strutture, come serre, edifici rurali, stalle, macchinari e attrezzature, oltre alla necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali colpite da frane.

Prandini ha, infine, rimarcato l'importanza di ridurre i tempi burocratici per garantire un rapido arrivo degli aiuti alle famiglie e alle imprese colpite dall'alluvione. Sebbene siano state adottate importanti misure da parte del Governo e dell'Unione Europea per sostenere le imprese e i lavoratori, sarà necessario fare ulteriori sforzi e destinare risorse aggiuntive per affrontare l'emergenza. In passato, l'Unione Europea ha mobilitato oltre 8,2 miliardi di euro per interventi di calamità in 24 Stati membri negli ultimi vent'anni attraverso il Fondo di Solidarietà. Recentemente, per l'alluvione del 2021 in Germania, sono stati stanziati complessivamente 613 milioni di euro.

La nomina del generale Figliuolo come commissario offre una speranza di ripresa per le comunità colpite dall'alluvione, mentre si avvia la complessa fase di ricostruzione e ripristino delle attività agricole. La sfida sarà quella di combinare tempestività, efficienza e risorse adeguate per garantire un futuro migliore per le aziende agricole e il settore rurale nella regione colpita.

© Riproduzione riservata