"Pasta Party" con Pastificio Rana al traguardo della Maratona Dles Dolomites

Per il dodicesimo anno consecutivo Pastificio Rana rinnova l’amore per la splendida Corvara, i suoi paesaggi spettacolari e una delle sue manifestazioni su due ruote più note e appassionanti, confermando la storica partnership con la Maratona Dles Dolomites. La magnifica competizione ogni anno accompagna migliaia di sportivi da tutto il mondo nelle loro emozionanti pedalate nella quiete di un paesaggio unico e mozzafiato: le Dolomiti.

In questa cornice meravigliosa il Pastificio Rana torna così nuovamente in alta quota ribadendo l’unione perfetta tra l’amore per lo sport e per la buona cucina. Un connubio che da sempre contraddistingue l’azienda veronese, sostenitrice e appassionata di ciclismo e di tutto il mondo sportivo, con il quale condivide valori fondamentali come il desiderio di superarsi, l’impegno e lo spirito di sacrificio che porta a non mollare mai di fronte alle sfide.

La gara sarà disputata domenica 2 luglio e sarà trasmessa in diretta su Rai 2, regalando al pubblico immagini spettacolari dei caratteristici paesaggi dell’Alta Badia e delle sue Dolomiti, patrimonio mondiale dell’Unesco. I circa 8.000 atleti partecipanti si ritroveranno come da tradizione a La Villa alle 6.30 del mattino, pronti a salire in sella alle loro biciclette per cominciare l’ardua maratona. Ciascuno potrà scegliere quale percorso affrontare e misurarsi con la sfida più adatta a sé: il Percorso Sellaronda, lungo 55 km e con un dislivello di 1780 m, il Percorso Medio, 106 km per 3130 m. Di dislivello e il Percorso Maratona, lungo 138 km e con 4230 m Di dislivello. Ma al traguardo ogni ciclista vedrà ricompensati lo sforzo compiuto e la difficoltà affrontata da un piatto prelibato di pasta fresca!

Il Pastificio Rana, infatti, accoglierà anche quest’anno i partecipanti all’arrivo a Corvara con un magnifico Pasta Party preparato dagli chef Rana, per offrire agli atleti un pasto nutriente e gustoso al termine della competizione. Una festa di sapori all’insegna del buon cibo, con un delizioso menu a base di pasta ripiena unita ai migliori sughi della tradizione culinaria di Rana.

Il Pasta Party Rana inizierà alle ore 11.00 e durerà fino alle 17.00 presso il Palazzetto del Ghiaccio di Corvara (Str. Burjé 3), offrendo ai commensali Tortellini alla carne con ragù bolognese e Tortelloni ricotta e spinaci con crema di Parmigiano Reggiano per regalare al palato la giusta dose di gusto e stupore dopo una lunga e faticosa pedalata.

Buona maratona e buon appetito a tutti!

© Riproduzione riservata