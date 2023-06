Silvia Garavaglia nuovo presidente di Coldiretti Pavia

È Silvia Garavaglia, 40 anni compiuti da pochi giorni, il nuovo Presidente di Coldiretti Pavia. L’imprenditrice agricola di Gropello Cairoli è stata eletta a larghissima maggioranza durante l’assemblea provinciale che si è svolta alla Fondazione Riccagioia di Torrazza Coste in Oltrepò Pavese, a cui a cui hanno partecipato i presidenti di sezione di Coldiretti Pavia e il direttore regionale di Coldiretti Lombardia Giovanni Benedetti. Silvia Garavaglia succede a Stefano Greppi, che ha guidato la più importante organizzazione agricola del territorio pavese negli ultimi cinque anni.

Il presidente uscente Stefano Greppi e il nuovo presidente Silvia Garavaglia

«Voglio ringraziare prima di tutto il presidente Greppi per il contributo fondamentale che ha saputo dare a Coldiretti Pavia in questi anni - sottolinea Silvia Garavaglia subito dopo l’elezione - Un grande lavoro, a cui intendo dare continuità fin dall’inizio del mio mandato. Ringrazio tutti i per la fiducia che mi è stata data - continua il neo presidente di Coldiretti Pavia - e sono sicura che tutti insieme continueremo a lavorare per portare a compimento quel progetto che ha cambiato il volto dell’agricoltura italiana, facendo diventare Coldiretti un punto di riferimento per l’intero Paese. Questa è la forza di Coldiretti, e cioè sapersi rinnovare facendo tesoro del passato, concentrandosi sul presente e tenendo sempre uno sguardo al futuro».

L’imprenditrice agricola di Gropello Cairoli vanta una lunga esperienza nelle file della Coldiretti. Già responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Pavia negli ultimi cinque anni, Silvia Garavaglia è appena stata riconfermata alla guida del movimento che riunisce le donne di Coldiretti in provincia di Pavia. Oggi Garavaglia coltiva venti ettari di riso e dieci a frutta, verdura e fiori commestibili, che lavora nel laboratorio aziendale trasformandoli in confetture, conserve e preparati per dolci, che si possono trovare insieme al miele, alle marmellate e ai biscotti nei mercati di Campagna Amica. Prima di dedicarsi all’agricoltura, il neo presidente di Coldiretti Pavia si è laureata in Ingegneria edile-architettura all’Università di Pavia, preferendo però il trattore al computer.

«Coldiretti è diventata un punto di riferimento non soltanto per gli agricoltori, ma per tantissimi cittadini - dice ancora Silvia Garavaglia - Continueremo a lavorare in questo senso, portando avanti le battaglie di Coldiretti per difendere l’agricoltura e le aziende agricole italiane, a partire dalla lotta contro il cibo sintetico che ha già ottenuto risultati importanti». «È stato per me motivo di grande orgoglio avere avuto la possibilità di rappresentare un’organizzazione così prestigiosa - dice il Presidente uscente Stefano Greppi - Sono sicuro che Silvia, insieme al Direttore di Coldiretti Pavia Antonio Tessari e a tutta la Federazione provinciale continuerà a lavorare per portare a compimento quel progetto che ha cambiato in meglio il volto dell’agricoltura italiana, facendo diventare Coldiretti un punto di riferimento per il Paese e per la provincia di Pavia».

La nuova Delegata di Coldiretti Giovani Impresa Pavia, Uberta Gastel, e il presidente uscente Stefano Greppi

Insieme a Silvia Garavaglia, neo Presidente di Coldiretti Pavia, è stato eletto anche il nuovo consiglio di amministrazione della federazione provinciale composto da Paolo Dellatorre e Piero Ruffinazzi per la Zona di Casteggio, Ugo Buscaglia e Antonio Morini (Zona di Stradella), Andrea Bozzola e Cristiano Tagliani (Zona di Varzi), Daniele Fariseo e Aurelio Musso (Zona di Voghera), Gianluigi Tacchini, Federico Testa e Matteo Valsecchi (Zona di Corteolona), Paolo Braschi, Stefano Ogliari e Angelo Pina (Zona di Pavia), Vittorio Damnotti ed Edoardo Andrea Negri (Zona di Mede), Andrea Bacchella e Felice Iato (Zona di Mortara), Cinzia Raimondi Cominesi e Maurizio Spirolazzi (Zona di Vigevano).

Ma i rinnovi in seno a Coldiretti Pavia non finiscono qui. È Uberta Gastel, imprenditrice agricola 29enne, la nuova Delegata provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Pavia. La giovane di Torre Beretti e Castellaro è stata eletta all’unanimità durante l’assemblea elettiva che si è svolta al Palazzo Coldiretti di Pavia: la nuova Delegata succede a Ludovico Lorini Sgariboldi, che ha guidato il gruppo dei giovani imprenditori agricoli pavesi di Coldiretti negli ultimi cinque anni. La giovane allevatrice di Castellaro de’ Giorgi, frazione del Comune di Torre Beretti e Castellaro in Lomellina, gestisce insieme alla famiglia un’azienda agricola con 300 capi in lattazione. «Ringrazio Ludovico e tutto il Comitato di Coldiretti Giovani Impresa per il lavoro svolto fino ad oggi e per la fiducia che mi hanno dato affidandomi questo importante incarico - dice Uberta Gastel - Insieme continueremo a portare avanti le azioni già avviate in passato, a partire dalla battaglia intrapresa da Coldiretti contro il cibo sintetico che ha già ottenuto risultati importanti».

Di Stefano Calvi

© Riproduzione riservata