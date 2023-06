Unionfood, Margherita Mastromauro nuova presidentessa dei pastai

Margherita Mastromauro è la nuova presidentessa del settore pasta di Unione Italiana Food, di cui presiederà consiglio e assemblea per i prossimi quattro anni. Margherita Mastromauro, presidentessa dal 2020 del pastificio pugliese, Riscossa F.lli Mastromauro, subentra a Riccardo Felicetti. Come presidentessa dei pastai supervisionerà e implementerà le attività promozionali del comparto e consolidare i rapporti con istituzioni, media e associazioni di riferimento del settore.

La nuova presidentessa del settore pasta di Unione Italiana Food, Margherita Mastromauro

«Rappresentare i produttori di pasta - dichiara la neo-presidentessa Mastromauro - è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità al tempo stesso. La pasta è un alimento globale, pregiato sotto il profilo nutrizionale e ha un ruolo centrale nell’alimentazione di tutti. Farò quindi del mio meglio per continuare a contribuire alla sua valorizzazione e alla diffusione dei suoi innumerevoli valori positivi. Ringrazio Riccardo Felicetti di passarmi il campanello della presidenza, ne farò un uso saggio». «Faccio i miei auguri alla nuova presidentessa - commenta il presidente uscente - sperando possa essere un mandato pieno di soddisfazioni. In questi anni abbiamo affrontato molte sfide, alcune non facili, ma il nostro ruolo è quello di accrescere la fiducia che i consumatori ci hanno manifestato in questi anni e continuare ad investire in un settore chiave del Made in Italy».

Mastromauro dal 1995 al 2019 è stata azionista e general manager dell’azienda di famiglia, fondata nel 1902 a Corato, nel Barese, dal Cavalier Leonardo Mastromauro. Laureata in Scienze politiche all’Università di Bari ha seguito la preparazione al concorso per la carriera diplomatica. Nel 2006 ha vinto il premio Mela d’oro della Fondazione Marisa Bellisario.

FONTE: Askanews

© Riproduzione riservata