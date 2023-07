Delivery, la pizza è sempre il piatto più ordinato dagli italiani

La pizza si conferma la più amata degli italiani. In buona compagnia con piadina e supplì. Gli italiani nel 2022 hanno, infatti, ordinato oltre 3 milioni di pizze, il 45% in più rispetto al 2021, ossia 6 pizze consegnate ogni minuto. La regina incontrastata è la margherita (55%), seguita da diavola e marinara. La regione in testa alla classifica di consegne è il Piemonte, seguita da Lombardia e Molise. Le pizze senza glutine "hanno visto una crescita esponenziale nel 2022", con un incremento del 348%. È quanto emerge dal Barometro Gastronomico, studio che elenca le ricette più consumate dagli utenti Glovo durante il 2022, nelle oltre 450 città del Paese in cui l'app è disponibile.

Tra le curiosità, emerge la crescita di consumo delle piadine, +32%, al secondo posto della classifica. La regione in cui è più apprezzata è il Piemonte, seguito da Lombardia e dalla regione simbolo della piadina, l'Emilia-Romagna. Il supplì, con 244.180 porzioni consegnate a domicilio e una crescita del 21,8% rispetto al 2021, occupa la terza posizione. In quarta e quinta posizione si classificano invece le crocchette, di cui sono state richieste 162.810 a domicilio (+ 45% sul 2021) e gli arancini che hanno raggiunto 105.541 porzioni (+84% dal 2021).

Tra i piatti della tradizione, non mancano in classifica la carbonara (93.363 porzioni consegnate, +44% dal 2021) con il Lazio sul gradino più alto del podio, seguito da Piemonte e Lombardia. I piatti a base di ragù registrano il secondo incremento più alto nel consumo (89.700 porzioni consegnate, +71% dal 2021) nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio, gli gnocchi (87.191 porzioni consegnate, +53 dal 2021). Il consumo delle lasagne, con 71.458 porzioni consegnate, è cresciuto del 33% dal 2021. L'amatriciana (54.397 porzioni consegnate, +42% dal 2021) è seguita dal risotto (50.609 porzioni consegnate con una crescita del 57% rispetto al 2021), terzo piatto con il più alto incremento.

