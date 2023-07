Coldiretti Emilia-Romagna, Nicola Bertinelli confermato presidente

Nicola Bertinelli è stato ufficialmente confermato come presidente di Coldiretti Emilia-Romagna durante l'assemblea elettiva tenutasi nella sede regionale della Federazione di Palazzo Merendoni. La votazione è stata effettuata dai delegati, rappresentanti di 48mila aziende associate, che hanno riconosciuto il valore e l'esperienza di Bertinelli nel settore agricolo. Bertinelli, un imprenditore agricolo di 50 anni originario di Medesano, in provincia di Parma, guida con successo l'azienda di famiglia, la quale gestisce 160 ettari di terreno dedicati alla produzione di foraggi freschi. Questi foraggi sono fondamentali per nutrire oltre 700 bovini che forniscono il latte di alta qualità necessario per la produzione del rinomato Parmigiano Reggiano.

Nicola Bertinelli

La nomina di Bertinelli a presidente di Coldiretti Emilia-Romagna rappresenta la conferma del suo ruolo di spicco nel panorama agricolo italiano. Già vicepresidente nazionale di Coldiretti dal 2018, Bertinelli ha dimostrato una profonda conoscenza e passione per il settore agroalimentare. Da aprile 2017, Bertinelli ricopre anche la carica di presidente del Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano, svolgendo un ruolo fondamentale nella promozione e nella salvaguardia di questo prodotto tipico emiliano-romagnolo di fama internazionale.

«Veniamo da un quinquennio in cui abbiamo visto accadere l'impensabile - dice Bertinelli - due anni di Covid, poi una guerra e quest'anno le gelate e l'alluvione. È un onore poter proseguire nel compito di guidare la federazione regionale e anche una grandissima responsabilità: le prossime sfide sono già qui. Aiutare le imprese colpite dall'alluvione ad avere i risarcimenti dovuti, garantire reddito agli imprenditori agricoli, tutelare le nostre eccellenze e la nostra biodiversità».

© Riproduzione riservata