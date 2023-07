Il punto sulla situazione agricola italiana all'Assemblea nazionale Coldiretti

L’ Assemblea nazionale della Coldiretti si svolge domani martedì 18 luglio 2023 dalle ore 9,30 nel centro congressi di Palazzo Rospigliosi in via XXIV Maggio 43 a Roma con la relazione del presidente Ettore Prandini di fronte agli agricoltori provenienti dalle campagne italiane di tutte le Regioni, oltre ai movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati. Sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione del Paese, i rapporti con l’Unione Europea e lo scenario internazionale, lo stato di attuazione del Pnrr e il Made in italy con la presenza di esponenti istituzionali e del mondo politico ed economico.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini

Spazio all’attualità con gli effetti del caldo su produzione, prezzi e consumi alimentari e le decisioni sull’accordo sul transito del grano ucraino sul Mar Nero. Focus sulla candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco della cucina italiana con lo studio Coldiretti sull’impatto economico ed occupazionale, anche sul turismo. Una tutela del Made in Italy necessaria come dimostrano i menu acchiappaturisti diffusi in tutti i continenti che stravolgono i piatti della tradizione nazionale, messi in tavola e smascherati per l’occasione con l’aiuto di esperti cuochi contadini.

Interverranno in presenza dal palco tra gli altri il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo l'elezione a Segretario nazionale di Forza Italia, il ministro della Salute Orazio Schillaci e il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, mentre in collegamento video interverrà il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

