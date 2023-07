Richiesto un “recovery plan” per le criticità che hanno colpito l'ortofrutta

In un'epoca segnata da sfide senza precedenti per il settore agricolo, l'ortofrutta italiano è al centro di una richiesta urgente per un "Recovery Plan" volto a sostenere e rilanciare questo comparto fondamentale dell'economia nazionale. Per questo Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, ha rivolto un appello al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, chiedendo un intervento decisivo per far fronte alle criticità che hanno messo a dura prova le imprese ortofrutticole.

Richiesto un "Recovery Plan" per rilanciare il comparto dell'ortofrutta

Da inizio anno, infatti, il comparto ha dovuto affrontare una serie di sfide e avversità che hanno compromesso la sua tenuta economica. Le conseguenze della pandemia, l'instabilità causata dal conflitto russo-ucraino, l'aumento dei costi di produzione, l'incremento dei tassi di interesse e la crescita dell'inflazione hanno messo a rischio la sopravvivenza delle aziende. Ad aggravare la situazione, si sono aggiunti gli effetti devastanti di numerose avversità catastrofali.

Questo insieme di fattori ha portato a una preoccupante compressione della marginalità e a una grave carenza di liquidità che mette a repentaglio gli investimenti nel settore. Il risultato è che molti produttori stanno addirittura considerando l'ipotesi di abbandonare la produzione ortofrutticola. In risposta a questa situazione di emergenza, il presidente di Confagricoltura ha sollecitato il Ministro a individuare misure tempestive ed efficaci per sostenere il settore. L'obiettivo è quello di dare il via a un "Recovery Plan" che possa affrontare le difficoltà attuali e garantire un futuro prospero per l'ortofrutta italiana.

Il documento di posizione presentato dalla Confederazione nel corso del Tavolo ortofrutticolo nazionale all'inizio di marzo rappresenta il punto di partenza per un confronto con il ministero dell'Agricoltura. Con ben 300mila aziende coinvolte e un valore complessivo di circa 15 miliardi di euro, l'ortofrutta si conferma un settore strategico, caratterizzato da una forte professionalizzazione e una costante propensione agli investimenti in innovazione e ricerca. La sua crescita è determinante per lo sviluppo dell'intero comparto agricolo nazionale. L'Italia, grazie al suo clima favorevole e alla competenza dei suoi agricoltori, detiene il primato mondiale nella produzione di pomodori, finocchi, carciofi, melanzane, cime di rapa, indivie, mele e pere fresche, pesche, nettarine, albicocche, uve da tavola e da vino, meloni e kiwi, secondo i dati forniti da Eurostat nel 2022.

© Riproduzione riservata