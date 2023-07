Tajani: «La sicurezza alimentare al centro di Roma Expo 2030»

«Il legame tra persone e territori è anche al centro del nostro progetto per ospitare Expo 2030 a Roma. Vogliamo proporre un dialogo globale per trovare soluzioni condivise alle principali sfide globali, a partire da quelle importantissime della sicurezza alimentare, protagonista di queste giornate». A riferirlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla giornata conclusiva del vertice sui sistemi alimentari alla Fao. Il Food Systems Summit delle Nazioni Unite ha fornito l'occasione per vari incontri incentrati sulla candidatura di Roma ad ospitare l'edizione 2030 dell'Expo universale.

Il ministro Antonio Tajani

Al di là dei vari colloqui tenuti personalmente dal ministro con leader e primi ministri, ieri la Farnesina ha fatto sapere che anche il sottosegretario Maria Tripodi ha incontrato, a margine del summit, i ministri dell'Agricoltura di Colombia, Comore, Gibuti, Libano, Nepal, Ruanda e Seychelles e il capo della delegazione del Gabon, sottolineando come Roma Expo 2030 costituisca un'occasione di collaborazione tra Italia e Paesi ospiti in grado di favorire lo sviluppo di progetti comuni per la gestione delle sfide globali.

