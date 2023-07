Grano, su le quotazioni: niente proroga sull'accordo dell'import dal Mar Nero

Le quotazioni internazionali del grano hanno subito un notevole aumento dell'1,22% in un solo giorno, a seguito dell'annuncio del ministero degli Esteri russo riguardante la mancanza di motivi per prolungare l'accordo sui cereali. L'accordo, che scade il 17 luglio, è di fondamentale importanza per garantire gli approvvigionamenti nei Paesi più poveri dell'Africa e dell'Asia, evitando così potenziali carestie che potrebbero generare flussi migratori.

L'Italia è uno dei Paesi direttamente interessati da questa decisione, poiché le importazioni di grano proveniente dall'Ucraina sono aumentate in modo significativo, registrando un incremento del 326% nel primo trimestre del 2023. Questo quantitativo ammonta a oltre 115 milioni di chili, rappresentando una fonte cruciale di approvvigionamento per il nostro Paese. Tuttavia, la Coldiretti, associazione agricola italiana, mette in evidenza la necessità di evitare speculazioni e distorsioni commerciali che potrebbero essere causate dall'afflusso di grano ucraino sul mercato europeo. Infatti, nel corso dell'ultimo anno, le quotazioni del grano tenero in Italia sono crollate del 30%, raggiungendo un valore di appena 26 centesimi al chilo, che non copre i costi di produzione.

Secondo i dati del Centro Studi Divulga, solo il 55% dei prodotti agricoli provenienti dall'Ucraina e partiti dopo l'accordo hanno raggiunto i Paesi in via di sviluppo, come quelli del Nord Africa e dell'Asia. I principali porti di partenza sono stati Chornomorsk (36,4% del totale), Yuzhny (35,8%) e Odessa (27,8%). Tra i Paesi che hanno beneficiato maggiormente dall'accordo, la Cina si posiziona al primo posto con un totale di 5,2 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, tra cui grano, mais e olio di girasole, rappresentando il 21,5% del totale. Seguono la Spagna con 4,1 milioni di tonnellate e la Turchia con 2,7 milioni di tonnellate. L'Italia, con 1,76 milioni di tonnellate, si colloca al quarto posto.

L'effetto immediato dell'annuncio del ministero degli Esteri russo ha provocato un balzo delle quotazioni del grano tenero di 2,75 euro a tonnellata in un solo giorno alla borsa merci Euronext di Parigi. Questa situazione solleva preoccupazioni sull'andamento del mercato e sulla necessità di garantire stabilità e giustizia commerciale in un settore così cruciale per l'approvvigionamento alimentare globale.

