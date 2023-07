Metro, successo per il mercato online: 26mila nuovi clienti in un anno

Un anno di eccellenti risultati per il Mercato Online di Metro, l’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso nel settore Horeca. Il nuovo canale digitale di vendita lanciato a luglio 2022, aperto anche ai non possessori di partita Iva e tessera Metro, ha permesso all’azienda di raggiungere 26.000 nuovi clienti. Il Mercato Online, disponibile con consegna su tutto il territorio nazionale entro 72 ore dall’ordine, è uno dei principali marketplace Horeca non food del settore.

Nel solo mese di giugno 2023 il nuovo canale di vendita ha raggiunto circa 2 milioni di euro di fatturato e oltre 5.000 Clienti serviti. Sul marketplace sono disponibili 65.000 prodotti di attrezzatura non alimentare grazie a circa 200 partner attivi. Per la consegna dei prodotti presenti sul marketplace, Metro si avvale di un magazzino dedicato inaugurato a luglio 2022 a Casei Gerola, in provincia di Pavia. Situato in un'area strategica del Nord Italia, ha ricevuto la certificazione Leed Platinum, la più alta in termini di sostenibilità e risparmio energetico.

Il Mercato Online ha avuto un impatto notevole sul business di MetroItalia: ha portato all’aumento del numero di tesserati (+90% di tessere create online rispetto a luglio 2022); ha fatto crescere l’ordine medio (+15%) e la frequenza di acquisto (+25%) dei clienti che scelgono di acquistare online e in punto vendita. Questi risultati confermano l’efficacia della strategia multicanale sCore 2030 lanciata nel 2022 da Metro, che ha uno dei pilastri nello sviluppo del digital business come terzo canale di vendita accanto a Cash&Carry e Fsd (Food Service Distribution).

«A un anno dal lancio siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti dal Mercato Online. Il riscontro ricevuto è stato strepitoso, a conferma del fatto che il nuovo canale di vendita rappresenta un tassello fondamentale nella nostra Strategia sCore 2030, volta a sviluppare i canali digitali e potenziare i servizi a disposizione dei clienti in Italia. Con il Mercato Online, inoltre, riusciamo a raggiungere i nostri Clienti e i Clienti potenziali anche dove non siamo presenti con i nostri Store, aumentando così la capillarità della nostra offerta», afferma Pietro Caprara, Head of Digital Business Metro Italia.

In questo primo anno di attività del marketplace, la maggior parte degli ordini è arrivata dalla Lombardia, seguita dalla Liguria, dal Lazio e Sardegna. Tra le categorie più acquistate ci sono prodotti come attrezzature per cucine e catering, seguiti dalla categoria arredo esterno e Hotel/area ospiti e dai prodotti per l’ufficio (logistica, manutenzione e pulizia/igiene). La proposta del Mercato Online, che è attualmente attivo in Germania, Spagna, Italia, Portogallo e Paesi Bassi con oltre 1 milione di prodotti legati al settore Horeca, è frutto della volontà di Metro di andare incontro alle esigenze dei clienti, che sempre più richiedono soluzioni digitali fruibili con facilità e convenienti dal punto di vista economico.

Da questa logica deriva anche l’investimento che l’azienda ha fatto nella promozione della piattaforma Dish, che conta oggi più di 30mila utenti Horeca. Si tratta di un set di tre servizi offerti per semplificare l’attività del ristoratore massimizzando i profitti: creazione e gestione del sito web; servizio di prenotazione dei tavoli; gestione degli ordini online e della delivery. In questo modo il cliente ha accesso a una serie di tool che massimizzano il rendimento della sua attività aumentandone la visibilità e la competitività. Al fine di migliorare l’esperienza di acquisto digitale, Metro mette a disposizione anche l’App Metro Companion per la gestione degli ordini e delle fatture.

