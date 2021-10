Porti, tir e logistica: ecco i fronti caldi in vista del 15 ottobre

Porti, logistica e trasporto merci sono i settori più a rischio criticità in vista del 15 ottobre, giorno in cui scatta l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Annunciati blocchi e scioperi in diverse parti d'Italia, con il Paese che va verso un venerdì caldo. Anche perché il Governo non sembra voler cambiare idea: avanti con la certificazione verde e i tamponi a pagamento.

Gli effetti dello "scontro" fra queste due posizioni si potranno valutare solo domani, ma secondo l'Esecutivo non sarebbero a rischio gli approvvigionamenti.

Il porto di Genova

Il fronte più caldo è quello dei portuali. Una circolare del ministero degli Interni ha cercato di disinnescare la protesta raccomandando alle aziende che gestiscono gli scali marittimi di fornire tamponi gratis ai dipendenti. Messaggio che non ha fatto molta breccia, però. Tanto che a Trieste, dove circa il 40% dei portuali è senza green pass, si preannuncia una giornata difficile. Più tranquilla, invece, sembra la situazione a Napoli e Salerno (dove il numero di no-green pass non dovrebbe compromettere il normale svolgimento del lavoro). Stessa situazione nei porti della Puglia (Manfredonia, Barletta, Bari, Brindisi, Monopoli).

Dai porti agli autotrasporti, anche il mondo del trasporto su gomma non è esente da criticità. Le prime tensioni si sono registrate il 13 ottobre al terminal del porto di Genova dove gli autisti dei tir hanno protestato per i lunghi tempi di attesa a causa dello sciopero proclamato dalla Rsu dei dipententi del terminal sul contratto integrativo. Un episodio che scalda gli animi di un settore alle prese con la carenza di personale. Già gravato da una riduzione di 30-40mila addetti, soprattutto stranieri, il mondo dell'autostrasporto rischia di essere investito dalle criticità del green pass con obblighi e controlli difficilmente gestibili per le flotte in viaggio.

