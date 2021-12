Von der Leyen all’Italia: «L’economia cresce come non mai»

Un grande “brava” all’Italia è arrivato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel corso della sua prolusione in occasione del centesimo anniversario dell'Università Cattolica di Milano che inaugura l'anno accademico 2021-2022: «Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell'Italia di gestire efficacemente la pandemia, l'economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall'inizio di questo secolo».

Ursula von der Leyen



«Dall’inizio della pandemia i giovani sono stati un esempio per tutti - ha proseguito la presidente rivolgendosi agli studenti presenti - Qui in Italia oltre l’80 % dei ragazzi della vostra età è completamente vaccinato, una percentuale più elevata rispetto alle persone con qualche anno in più di voi. Non siete solo la prima generazione di nativi digitali, la generazione più interconnessa e meglio istruita della nostra storia. State anche dimostrando un forte senso di responsabilità nei confronti del pianeta e delle persone che vi circondano».



Per Von der Leyen «in questi due anni abbiamo imparato moltissimo dai giovani europei. E per questo vorrei dirvi, semplicemente: grazie. Grazie per il vostro esempio. Grazie perché ci spingete a puntare più in alto. Il futuro dell’Europa è in buone mani».

