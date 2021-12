Caro bollette, nel 2022 +55% per l'elettricità e +41,8% per il gas

Mancano poche ora al 2022, ma una cosa è già certa: le bollette energetiche saranno più care. A sottolinearlo è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (Arera) per cui, nel primo trimestre del prossimo anno, il prezzo dell’elettricità aumenterà del +55% mentre quello del gas segnerà un +41,8%.

Caro energia: dal 2022 sale il prezzo di elettricità e gas

Ma la situazione avrebbe potuto essere ben peggiore se il Governo non fosse corso ai ripari mettendo sul piatto della Legge di Bilancio, approvata ieri dalla Camera, 3,8 miliardi per contrastare il rincaro energetico (per un esborso totale sul tema pari a 8 miliardi se si considerano anche gli interventi precedenti) che altrimenti avrebbe toccato punte del +65% per la luce e del +59,2% per il gas.

In base a quanto previsto dalla legge di bilancio, l'Autorità ha potuto confermare l'annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, consentendo di alleggerire l'impatto su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. Le nuove tariffe si tradurranno in una spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022) di oltre 2.300 euro: circa 823 euro per la bolletta elettrica (+68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente), spiega l'Arera, e circa 1.560 euro per il gas (+64%). Considerando invece il 2022 si tratta di una stangata record da oltre mille euro in più a famiglia: una maggior spesa di 1.008 euro (441 euro per luce e 567 euro per il gas), secondo l'Unione Consumatori e di 1.119 secondo i calcoli del Codacons.

