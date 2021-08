Covid, le regole a Ferragosto: dalla mascherina al divieto di falò

Ferragosto con regole anti covid più stringenti per contrastare la diffusione dei contagi. Presidenti di regioni e sindaci hanno emanato ordinanze con misure che vanno dal divieto di assembramenti al divieto di falò. L'attenzione è particolarmente alta in Sicilia, regione che in questi giorni registra un'impennata dei contagi e che rischia di passare in zona gialla. Con l'ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci è stato introdotto l'obbligo di uso della mascherina all’aperto se in luoghi affollati e il divieto di accesso negli uffici pubblici se privi di green pass. E, ancora, obbligo di tampone per partecipare a cerimonie se non si è completato il ciclo vaccinale e tampone obbligatorio anche per chi arriva dagli Usa.

Ordinanze restrittive a Ferragosto - foto: AdnKronos

Alle isole Eolie entra in vigore oggi l'ordinanza locale che prevede, tra le misure, l'uso delle mascherine nelle aree portuali di Lipari, Vulcano, Panarea e Stromboli dalle 7 alle 20.30 in occasione degli arrivi e delle partenze di aliscafi e navi e dei vaporetti che trasportano i turisti. A Panarea è stato introdotto il divieto di intrattenimento e della musica dal vivo negli esercizi pubblici all'aperto ed è fatto obbligo di indossare la mascherina in aree e spazi pubblici. E' inoltre previsto il divieto di scalo nell'isola alle unità navali adibite a trasporto passeggeri.Ordinanza 'anti Ferragosto' anche a Palermo Leoluca Orlando. Il sindaco Leoluca Orlando, per evitare assembramenti in aree demaniali e contrastare la diffusione del Covid 19, ha vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e eventi aggregativi, l'accensione di falò ed eventuali accampamenti con tende in spiaggia e aree demaniali. I divieti saranno in vigore dalle 19 del 14 agosto alle 7 del 15. Vietata anche la vendita e il consumo di alcolici dalle 19 del 14 agosto alle 24 del 15 agosto.Ferragosto off limits anche sulle spiagge di Agrigento. Il sindaco Francesco Miccichè, "per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19", ha firmato un'ordinanza che vieta falò in spiaggia, campeggio, fuochi d'artificio e qualunque manifestazione pubblica o evento aggregativo se non espressamente autorizzato dalle competenti autorità e comunicate alla Prefettura e al Comune. Vietata inoltre la vendita e somministrazione di alcolici e musica dalle 2 alle 6 del 15 e del 16 agosto.I falò saranno vietati anche sulle spiagge di Lazio e Campania.

Fonte: AdnKronos

© Riproduzione riservata