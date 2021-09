Roberta Garibaldi nominata consigliere per l'enoturismo da Garavaglia

Il ministero del Turismo guidato da Massimo Garavaglia ha nominato Roberta Garibaldi, esperta di turismo enogastronomico, enoturismo e cultura, docente all'Università degli Studi di Bergamo e autrice di diversi libri sul binomio viaggi-vino, nel ruolo di consigliere per lo sviluppo del turismo enogastronomico.

«Si tratta di un incarico che mi stimola ancor di più a lavorare su temi che studio e approfondisco da molti anni, con l’obiettivo di valorizzare i tanti prodotti enogastronomici e, quindi, i territori del nostro Belpaese. Innovazione, cultura e benessere saranno concetti fondamentali per poter rendere il turismo enogastronomico un traino per l’intero settore e un’opportunità per il rilancio dell’Italia», ha affermato Garibaldi.

