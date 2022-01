Msc e Lufthansa: proposta concreta per acquisire la maggioranza di Ita Airways

Msc group e Lufthansa fanno sul serio: vogliono acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways, la compagnia aerea "erede" di Alitalia. Hanno già manifestato il loro interesse al Governo.

Ita, Msc e Lufthansa si sono fatte avanti

Il Gruppo Msc ha manifestato oggi al Governo italiano il proprio interesse ad acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways. Lo ha ufficializzato lo stesso gruppo in una nota in cui Msc precisa anche che «si pone l'obiettivo di realizzare una partnership con il Governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all'iniziativa».

La palla passa alla compagnia italiana

A seguito della manifestazione di interesse, Msc e Lufthansa hanno richiesto un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence. I due partner vorrebbero comunque che lo Stato mantenesse una quota di minoranza all'interno della società. Nel frattempo il Consiglio di amministrazione di Ita ha ricevuto la manifestazione e ne discuterà durante la prossima riunione.

