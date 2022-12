Manovra, Bonomi: “Chiediamo di avere le condizioni per creare ricchezza nel Paese”

Auspico che l'obiettivo di tutti sia la crescita del Paese e ascolto vuol dire anche accettare un punto di vista diverso e non offendersi quando noi come Confindustria poniamo alcuni temi sulla legge di bilancio. Li poniamo con spirito positivo, per cercare di migliorare gli interventi al fine di consentire alle imprese di creare ricchezza. È stato detto che la ricchezza è bello redistribuirla, ma prima qualcuno la deve creare e chiediamo di avere le condizioni per creare ricchezza in quadro che è un po' complicato.

Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'assemblea di Confagricoltura, parlando della Manovra del Governo Meloni.

Carlo Bonomi

© Riproduzione riservata