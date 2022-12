Governo, approvato il piano annuale per il Fondo di Garanzia Pmi

«Con l’incontro di oggi al Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) - ha dichiarato Massimo Bitonci, sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy - è stato approvato il piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l’esercizio finanziario 2023. Passaggio fondamentale per l’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e media imprese, incrementato per l’anno 2023 di 720 milioni e con la fissazione del limite massimo di impegni assumibile dal Fondo per il medesimo anno in 225 miliardi».

«La proroga a tutto il 2023 del regime transitorio del Fondo e del termine finale del sostegno speciale al nostro tessuto produttivo, resosi necessario per la crisi economica innescata prima dall’emergenza pandemica e poi dalla guerra in corso, è una boccata d’ossigeno per tante piccole e medie imprese» - ha concluso.

