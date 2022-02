Balneari: martedì il Consiglio dei ministri decide sulle concessioni

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato la proroga delle concessioni al 2033 e imposto le gare entro due anni per aprire di fatto alla libera concorrenza, il Governo si appresta a riunirsi domani, martedì 15 febbraio, in Consiglio dei ministri per decidere le nuove misure in materia.

Il Governo sarà quindi al lavoro su questo aspetto in un Consiglio dei ministri atteso per domani, martedì. D'altronde la sentenza del Consiglio di Stato ha messo a rischio le attività di decine di migliaia di imprese, oltre che di migliaia di lavoratori. Il rischio per gli imprenditori del mare è infatti di dover riconsegnare le concessioni con dieci anni di anticipo rispetto a quanto era stato stabilito dal Governo nel 2018. Le associazioni di categoria annunciano un ricorso in cassazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ma intanto il Governo è chiamato a intervenire comunicando come dovranno essere gestite le concessioni dopo la sentenza.

© Riproduzione riservata