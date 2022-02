Autogrill: un 2021 in crescendo, i ricavi salgono di 2,6 miliardi

Quella del 2021 è stata sicuramente un'annata positiva per il Gruppo Autogrill. Le sue azioni hanno infatti evidenziato un incremento dei ricavi superiore a quanto era stato invece preventivato nel quarto trimestre: le quotazioni sono salite del 7%, attestandosi a 6,70 euro. Il 2021 si è inoltre chiuso con ricavi consolidati a 2.596,8 milioni di euro, pari una crescita del 30,9% rispetto ai 1.983,7 milioni del 2020. Incremento che si è sentito in modo particolare a dicembre, in cui i ricavi a cambi costanti sono saliti del 112% rispetto allo stesso mese del 2020. Ciò considerando, comunque, il fatto che a fine dicembre dello scorso anno era aperto all'incirca il 74% dei punti vendita totali.

Il contributo positivo delle nuove aperture negli aeroporti statunitensi di Salt Lake City e Las Vegas è stato in parte attenuato dalla razionalizzazione della presenza del Gruppo in tutte le aree geografiche. Nello specifico, Autogrill ha ceduto il business autostradale statunitense (-68,3 milioni di euro) e quello spagnolo (-25,5 milioni di euro). Il gruppo ha registrato un impatto negativo d per 5 milioni di euro e un impatto negativo dai cambi per 28,5 milioni di euro.

Relativamente ai ricavi per aree di presenza, i ricavi di Autogrill in Nord America si sono incrementati di 1,3 miliardi di euro, potendo contare sul 71% dei punti vendita aperti al 31 dicembre 2021. Complessivamente in Europa i ricavi si sono attestati a 1,1 miliardi di euro (+27,8%), col 92% dei punti vendita aperti a fine dello scorso anno. Nello specifico, in Italia si sono registrati ricavi per 766,5 milioni di euro (+33,1%) col 96% dei punti vendita aperti. I ricavi dell'International si sono attestati a 190,9 milioni di euro col 57% dei punti vendita aperti al 31 dicembre 2021.

I ricavi degli Aeroporti sono stati pari a 1,427 miliardi di euro, quelli di Autostrade a circa 1 miliardo (+15,5% sul 2020) e quelli degli altri canali a 167,5 milioni (+8,4%).

© Riproduzione riservata