Cala il prezzo del gas: alla borsa di Amsterdam il metano viene pagato 73,1 euro al MWh, in calo del 9,5% sul valore registrato nella seduta precedente.

Due le ragioni della contrazione. Da un lato l'allentamento delle tensioni tra Russia e Ucraina e dall'altro l'accordo siglato tra l'Unione Europea ed il Giappone per l'invio di Gnl, il gas naturale liquefatto, che raggiungerà via nave l'Europa per essere poi rigassificato e immesso sulle reti nazionali.

© Riproduzione riservata