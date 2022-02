Proroga dello stato di emergenza: la Camera al voto

Sono iniziate oggi, mercoledì 16 febbraio, alla Camera, le operazioni per il voto di fiducia al decreto legge sullo stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo (già approvato dal Senato) e sulle altre misure per il contenimento della pandemia tra cui il Green Pass. Dopo il voto, inizierà l'esame degli ordini del giorno, che riprenderà giovedì mattina dalle 8.30. Il voto finale è previsto intorno alle 12.

ll decreto legge contiene ulteriori misure per il contenimento della pandemia, ridefinisce le scadenze previste per la quarantena e riduce da nove a sei mesi il periodo di validità del green pass rafforzato (il limite temporale è stato poi modificato da un successivo intervento urgente che è attualmente in fase di conversione a Montecitorio).

Apppare scontato l'esito della votazione su cui il Governo ha posto la fiducia, lo sono meno gli scenari del dopo 31 marzo, data limite oltre la quale il primo ministro Mario Draghi non sembrerebbe intenzionato a estendere lo status emergenziale e i poteri straordinari riconosciuti alla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo per fronteggiare la pandemia da Covid 19.





