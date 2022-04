Aiuti a famiglie e imprese: la Germania si indebita di 39 miliardi

La Germania corre in aiuto alle famiglie e alle imprese in crisi a causa del conflitto in Ucraina. Anche la "Locomotiva d'Europa", come del resto l'Italia, è in difficoltà, a causa dell'aumento esponenziale delle bollette di luce e gas e del caro carburanti.

I fondi serviranno quindi per finanziare piani di aiuto alle imprese e alle famiglie per sopperire al caro bollette e l'aumento dell'inflazione.

Con questa operazione il debito netto della Germania sale a quasi 140 miliardi di euro.

