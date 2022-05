Multe a chi non usa il Pos, bar e ristoranti: togliete le commissioni

Il Decreto di attuazzione del Pnrr ha previsto sanzioni da 30 euro (più il 4% del valore della transazione) a carico di baristi, ristoratori e in generale di tutti gli esercenti che non accettano i pagamenti con bancomat e carta di credito.

Confcommercio è tornata sul tema evidenziando la necessità di «ridurre i costi e le commissioni fino alla gratuità dei micro pagamenti».

Più in generale, rivolgendosi all'intero settore del Commercio, l'associazione ha poi dichiarato che «solo una piccola parte di professionisti, in ragione del tipo di attività svolta, utilizza i mezzi elettronici di pagamento, mentre per la maggioranza dei professionisti i pagamenti avvengono prevalentemente tramite bonifico. Per questo la tenuta del Pos o di altri mezzi analoghi, è solo un costo aggiuntivo. Per questo l'utilizzo del Pos deve essere totalmente gratuito».

«Purtroppo a questa novità - prosegue la nota - si aggiunge anche quella dell’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per i professionisti che rientrano nel regime di vantaggio e in quello forfettario, che costituisce un ulteriore adempimento da gestire proprio in questa fase di difficoltà legata alle crisi in atto, e per la quale occorreranno adeguate soluzioni tecnologiche e digitali. Infine, l’introduzione dell’esenzione dall’obbligo per coloro che non superano ricavi o compensi nell’anno di 25.000 euro è una buona notizia anche se ha effetto limitato nel tempo».

