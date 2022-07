A Dubai apre la più grande fattoria verticale del mondo

Lotta allo spreco di acqua. A Dubai si fa sul serio. Negli Emirati Arabi aprirà Bustanica, una fattoria verticale (o vertical farm, pratiche colturali che consentono la coltivazione delle specie vegetali su più livelli sovrapposti. L'obiettivo di questi sistemi è massimizzare il numero di piante a metro cubo, cioè il numero di piante che possono essere coltivate in un volume di un metro cubo) ampia ben 30mila metri quadrati. Di fatto diventerebbe la più grande del mondo.

Il progetto è di Emirates Crop One, joint venture tra la compagnia di catering Emirates Flight Catering (Ekfc) e Crop One, attività operante nel settore dell'agricoltura verticale indoor guidata dalla tecnologia. Per Bustanica è stato previsto un investimento di 40 milioni di dollari.

La struttura permetterà di risparmiare ogni anno oltre 250 milioni di litri d'acqua e garantirà oltre 1 milione di kg di prodotti privi di pesticidi, erbicidi e sostanze chimiche. Il progetto prevede inoltre di espandersi nella produzione e vendita di frutta e verdura, fuori dal circuito della ristorazione ad alta quota.

© Riproduzione riservata