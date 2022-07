È nato il brand “Originale Italiano” per valorizzare il cibo regionale

Apre a Roma nel mese di settembre il primo concept store dedicato esclusivamente al cibo regionale. Si chiama "Originale Italiano", un progetto aperto a tutte le regioni d’Italia

È il nuovo brand portabandiera dei colori tricolori in Europa e nel mondo. L’obiettivo del marchio è la valorizzazione del Regional Food italiano (tradizione e manifattura) attraverso una comunicazione mirata a trasmettere un utilizzo di prodotti naturali senza aggiunta di componenti chimici, anche se non necessariamente Bio e nel segno di una filiera controllata (dalla produzione della materia prima allo scaffale) e di ricette e prodotti tradizionali.

Il marchio “Originale italiano”, esteso alle altre regioni italiane (ed in futuro europee), è ideato da MoliseFood, progetto enogastronomico imprenditoriale attivo da ormai 3 anni e con un paniere di prodotti di eccellenza enogastronomica e identitari della regione, per un attuale piano di sviluppo che vede diversi store enogastronomici aperti a Roma e un punto vendita a Siviglia (Spagna).

Il primo concept store “Originale Italiano” sarà aperto a Roma a settembre nella zona tra Piazza Fiume e Piazza Regina Margherita, mentre il suo debutto all’estero punta a coinvolgere aziende produttrici che hanno voglia o interesse ad aprire nuovi mercati e far parte del progetto. Per partecipare l’iniziativa prevede un costo contributo spese altamente concorrenziale, vendite in un "negozio" per 30 giorni consecutivi , una comunicazione massiccia e continuata pre e post evento, acquisizione clienti per vendita a distanza successiva, service dedicato per il B2B con la possibilità di intercettare utenti professionali che visiteranno il negozio e creare la trattativa per la fornitura all'ingrosso.

La prima esperienza-pilota del concept store “Originale Italiano” prenderà il via ad ottobre in Svizzera, a Zurigo. Il concept store in Svizzera sarà costruito per essere un luogo cult per gli italiani in Svizzera o per gli svizzeri che amano il Belpaese. Oltre alla linea di prodotti “Originale Italiano”, saranno presenti aziende produttrici che hanno voglia o interesse ad aprire nuovi mercati e far parte del progetto. Il concept store Originale Italiano sarà realizzato in collaborazione diretta con Diamante Tv, la televisione degli italiani nel mondo.

«Sapori, tradizioni, specialità creano il tessuto agroalimentare italiano. Il marchio Originale Italiano - afferma il responsabile del progetto Francesco Caterina - è il sub brand su cui Molisefood ha creato linee di prodotti propri ed inseriti nei punti vendita ufficiali e diretti. Siamo convinti che il format che proponiamo, includendo tutte le regioni, non vince per la cartina geografica molisana o di altra regione ma per la bontà dei prodotti e la tradizionalità che ha fatto da collante con gli emigrati delle regioni. Il format ha funzionato con il Molise, una delle regioni italiane più piccole, poco conosciute ed arretrate. ll prodotto regionale e italiano con la sua bontà, partendo dall'altissima qualità della materia prima, vincono sul branding e sul marketing. Tutto questo è ripetibile, replicabile, ripetuto riguardo le altre regioni che abbiamo».

© Riproduzione riservata