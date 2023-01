Rincaro carburante, i gestori degli impianti: ingiuste le accuse di speculazione

La «tempesta perfetta in un bicchier d’acqua»: è il commento del presidente della FIGISC-Confcommercio (Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti), Bruno Bearzi, alle ingiuste accuse di speculazione ai danni dei gestori. Peraltro - continua Bearzi - il Governo contraddice se stesso ritenendosi, da un lato, preoccupato per gli aumenti del carburante mentre, dall’altro, tramite il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rileva che nella prima settimana dell’anno il prezzo al self-service è cresciuto in misura minore rispetto alle imposte. Ci auguriamo - conclude il presidente - che nei prossimi giorni si renda giustizia ad una categoria ingiustamente additata quale responsabile di inesistenti speculazioni».

Bearzi: «Ci auguriamo che nei prossimi giorni si renda giustizia ad una categoria ingiustamente additata quale responsabile di inesistenti speculazioni»

© Riproduzione riservata