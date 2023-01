Convention Coldiretti, Lollobrigida: "La bistecca sintetica è come un farmaco"

Due notizie su tutte alla convention nazionale della Coldiretti sulla bistecca sintetica. Una è la lettera inviata alla Commissione Europea a firma del ministro Lollobrigida (presente all'incontro di Lonato) contro la proposta dell'Irlanda di scrivere sull'etichetta del vino che è dannoso e nuoce alla salute come il fumo e la seconda, sempre proposta dal responsabile dell'agricoltura, è racchiusa nelle seguenti dichiarazioni: «Ho dato mandato all'Iccrea - ha detto - di svolgere un'indagine scientifica e uno studio approfondito sugli eventuali danni causati alla salute umana dagli alimentati artificiali, in particolare la bistecca sintetica. E ribadisco tutta la mia contrarietà a questi pseudo-prodotti che non possono dare nessun effetto positivo sul corpo umano. Non sono cibi ,ma qualcosa di simile ad un farmaco». Tutt'altro che tenero anche il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini: «Il cibo sintetico - ha rimarcato con forza - distrugge la nostra identità. Dobbiamo difendere senza se e senza ma le nostre produzioni di qualità ne va della sopravvivenza della stessa agricoltura, un comparto che crea 580 miliardi di fatturato annuo e dà lavoro a 4 milioni di persone».

Di Renato Andreolassi

Il ministro Lollobrigida

