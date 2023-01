Benzina, confermato lo sciopero dei gestori per il 25 e il 26 gennaio

Lo sciopero dei gestori dei benzinai, previsto per il 25 e il 26 gennaio, in attesa di ulteriori valutazioni da Palazzo Chigi, è confermato. Ad affermarlo sono state Fegica e Figisc/Anisa in un comunicato congiunto, dvulgato subito dopo l'incontro con il Governo. «Ancora oggi - scrivono le organizzazioni all'ANSA - il Governo non ha saputo o voluto assumere la responsabilità di prendere impegni concreti sulle questioni che direttamente possono incidere anche sui prezzi dei carburanti. Immaginando evidentemente di poter continuare ad ingannare gli automobilisti gettando la croce addosso ai benzinai. Confermato il pessimo giudizio sul decreto, pasticciato ed inefficace, a cui sarà necessario mettere mano pesantemente in sede di conversione, abbiamo proposto con serietà al Governo di assumere alcune iniziative tutte ispirate al recupero della piena legalità nel settore ed al ripristino di un sistema regolatorio certo, con l'obiettivo di adeguare efficienza e gli standard di servizio offerti agli automobilisti italiani e ottenere la proposizione di prezzi dei carburanti equi e stabilmente contenuti».

