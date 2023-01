Scende il prezzo del gas, operatori ottimisti per affrontare l'inverno

Il prezzo del gas, in questo primo mese del nuovo anno, raggiunge il minimo storico dalla fine del 2021. Una notizia positiva, questa, che fa sorridere operatori e cittadini (affossati negli ultimi mesi dai rincari sulle bollette a causa, principalmente, della guerra tra Russia e Ucraina) nel proseguo dell'inverno. Le temperature meno rigide della media stagionale e l'aumento dei flussi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) verso l'Europa hanno fatto crollare le quotazioni del gas: ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, per esempio, il prezzo è sceso del 6,4% a 51,40€ al megawattora - dall'inizio del 2023 c'è stato un calo complessivo che si assesta attorno al 32%. Le quotazioni sono scese anche a Londra (-5%), nel Regno Unito, dove il prezzo è fissato a 130 pennies per mille unità termiche britanniche (Mbtu).

Cala a picco il prezzo del gas in Europa

