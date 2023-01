Fegica Cisl e Figisc/Anisa revocano il secondo giorno di sciopero dei gestori dei distributori di carburanti. Lo annunciano le due associazioni, spiegando che la decisione è presa «a favore degli automobilisti e non certo per il governo». Dunque, per la giornata di domani, 26 gennaio, riprenderà il normale servizio da parte dei gestori dei benzinai in tutta Italia, dopo lo stop avvenuto oggi.

