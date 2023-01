Etichette allarmistiche sul vino, Lollobrigida: «Al lavoro con il ministro della Salute»

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha pubblicato una foto con il titolare della Salute sul proprio account Facebook in cui ha commentato nuovamente la questione relativa alle etichette allarmistiche sulle bottiglie di vino. «Con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, lavoriamo per una posizione chiara e condivisa, anche con altri Paesi europei, sull'uso corretto degli alcolici che ne denunci l'uso eccessivo come pericolo, ma che sappia sottolinearne le qualità positive anche per la salute» ha scritto Lollobrigida.

Il ministro Francesco Lollobrigida

«Dobbiamo evitare che prodotti di qualità siano penalizzati a causa di sistemi di etichettatura fuorvianti che, invece di informare correttamente le persone, hanno come unico effetto il condizionamento delle loro scelte. La forza di questo Governo - conclude il Minsitro - è soprattutto nello spirito di squadra 'creato' dal presidente Giorgia Meloni».

