Lufthansa verso l'acquisizione del 40% delle quote di Ita Airways

Nel memorandum firmato tra il Tesoro e Lufthansa la quota di Ita Airways in vendita, si legge nel documento, «è compresa in una forchetta tra il 20 e il 40%». Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al dossier, secondo cui alla fine il gruppo tedesco «acquisterà il 40% per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro».

La compagnia aerea tedesca Lufthansa

La trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways, «procede bene» e la firma preliminare di vendità dovrebbe arrivare «al più presto». Il governo vuole che Lufthansa prenda il controllo operativo al più presto possibile in modo che Ita possa beneficiare delle sinergie del gruppo nel breve. L'ingresso è previsto in estate.

© Riproduzione riservata