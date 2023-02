Legacy Partners, acquistato il 100% della società Villa Guelfa

Legacy Partners, veicolo di investimento di diritto italiano fondato da Riccardo Triolo nel 2020, ha acquisito il 100% di Villa Guelfa, azienda leader in Italia nella produzione e nella vendita di confezioni gastronomiche da ricorrenza. Il trasferimento della proprietà è avvenuto nella massima continuità con la precedente gestione: da un lato, tutti i dipendenti storici hanno mantenuto il proprio ruolo in azienda, dall’altro, il fondatore Roberto Scanavino ha affiancato la nuova proprietà nel passaggio di consegne ed è diventato socio di Legacy Partners, reinvestendo così nell’azienda. Riccardo Triolo, fondatore di Legacy Partners ha assunto la guida di Villa Guelfa in qualità di amministratore delegato.

Riccardo Triolo

Legacy Partners è un veicolo di investimento creato da Triolo insieme a un gruppo di imprenditori e investitori italiani ed esteri con l’obiettivo di acquisire una singola azienda con forte potenziale di crescita da gestire attivamente e con un’ottica di lungo termine. La ricerca di una PMI in cui investire ha portato Triolo all’acquisizione di Villa Guelfa.

Fondata negli anni ‘80 ad Alba, nel cuore delle Langhe, Villa Guelfa produce da oltre quarant'anni confezioni regalo gastronomiche dedicate alla grande, media e piccola distribuzione, private label e aziende. Attraverso uno scrupoloso studio delle proposte gastronomiche e dolciarie più interessanti di brand affermati e piccoli produttori di eccellenze, l’azienda rinnova ogni anno il proprio catalogo con le migliori specialità raccolte in confezioni regalo. Villa Guelfa vanta uno stabilimento produttivo da 8.000 metri quadrati, al quale si aggiunge un centro logistico di 11.000 metri quadrati inaugurato a fine 2020. Solo nel 2022 ha prodotto 750.000 confezioni con oltre 15 milioni di euro di ricavi.

«Siamo orgogliosi di aver concluso questa operazione e ci uniamo con grande entusiasmo al management team di Villa Guelfa nella gestione del business», ha dichiarato Riccardo Triolo, fondatore di Legacy Partners e nuovo amministratore delegato di Villa Guelfa. «Si tratta di una realtà che ci ha colpiti per la sua capacità di coniugare soddisfazione dei clienti e risultati aziendali in forte crescita – entrambi suoi punti di forza. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada e promuovere insieme alla squadra di Villa Guelfa un ampliamento dei canali distributivi e un’espansione dei mercati di riferimento».

«Sono molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con Legacy Partners: l’operazione segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per Villa Guelfa e consente all’azienda di beneficiare di nuove competenze e professionalità, nonché dei capitali per sostenere gli ambiziosi investimenti per la crescita futura», ha sottolineato Roberto Scanavino, fondatore di Villa Guelfa. «A garanzia della completa continuità aziendale, io continuerò ad essere operativamente coinvolto in Villa Guelfa e, reinvestendo parte del corrispettivo di cessione, mi unirò alla nuova proprietà e gestione, quale socio di Legacy Partners».

«Sono fiducioso che questa operazione rappresenti una grande opportunità per dare avvio ad un nuovo percorso di crescita per l'azienda, che sappia coniugare nuove competenze e innovazione alla consueta qualità dei prodotti e servizi forniti da Villa Guelfa», ha aggiunto Andrea Soave, direttore vendite di Villa Guelfa.

Legacy Partners è stata supportata nell'acquisizione da Epyon Consulting (due diligence finanziaria), Essentia Advisory (debt advisory) e Grimaldi Studio Legale (aspetti legali e due diligence legale e fiscale). Lo Studio Bosticco Berzia & Partners e lo Studio Legale Scanavino Bertolino hanno assistito il venditore. Unicredit ha agito in qualità di Banca Finanziatrice.

