Istat, a marzo torna ad aumentare il clima di fiducia delle imprese

Il clima di fiducia delle imprese torna ad aumentare dopo la stabilità registrata nel mese di febbraio. L’aumento dell’indice, riporta l'Istat, è trainato dall’industria e, in misura minore, dai servizi. Questo è cresce per il secondo mese consecutivo. La dinamica positiva dell’indice di fiducia è la sintesi di valutazioni in deciso miglioramento sulla situazione economica generale e su quella corrente e di opinioni improntate alla cautela sul quadro personale e futuro.

Il report dell'Istat

A questi commenti pubblicati dall'Istat sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, è arrivato anche il comunicato di Confcommercio: «L’economia italiana continua a mostrare innegabili e per certi versi sorprendenti segnali di vivacità. Il miglioramento della fiducia di famiglie e imprese registrato nel mese di marzo consolida, infatti, le attese di una ripresa dell’attività economica già nei mesi primaverili. La percezione che la fase meno favorevole, che dovrebbe aver portato ad una modesta recessione tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, sia superata e che nei prossimi mesi si possa tornare a registrare una crescita appare, tra l’altro, sostanzialmente diffusa».

«Indicazioni di attese positive per l’occupazione, anche in questo caso diffuse tra i diversi operatori economici, portano, inoltre, ad ipotizzare che il rallentamento dei mesi precedenti abbia avuto effetti marginali sul mercato del lavoro, elemento che potrebbe contribuire a mitigare - conclude la nota - l’impatto dell’elevata inflazione sui redditi delle famiglie e sui consumi».

