Pasqua: uova immancabili nei menu per più di un italiano su tre

Per la Pasqua a tavola, in cucina e nei menu non mancheranno le uova, sia sode, sia strapazzate, sia sotto forma di frittata.

A dirlo è Unaitalia, l'Associazione che rappresenta la quasi totalità della produzione avicola nazionale e che prevede saranno 350 milioni, per un valore pari a circa 125 milioni di euro, le uova consumate durante la Settimana Santa.

Per la Pasqua a tavola, in cucina e nei menu non mancheranno le uova

Unaitalia segnala che secondo un'indagine AstraRicerche 2023 che le uova sono un alimento immancabile sulla tavola delle feste pasquali per più di un italiano su tre (34,5%) sorpassate solo da uovo di cioccolato e colomba (indispensabili per oltre il 60% degli italiani) e preferite ad agnello (31,9%), salame (30,5%) e torta salata di formaggio (22%).

© Riproduzione riservata