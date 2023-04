Vinitaly, Crosetto: «per la manodopera delle aziende agricole faremo tutto il possibile»

Sulla manodopera necessaria alle aziende agricole «sarà fattto tutto ciò che serve, come ha già detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, per consentire alle nostre aziende di continuare a produrre e lavorare».

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto visitando a Vinitaly gli stand degli espositori del Piemonte, insieme al presidente della Regione Alberto Cirio.

Guido Crosetto (Fonte Facebook)

Mentre «sulla siccità purtroppo - ha osservato il ministro Crosetto - ci sono cose in cui l'uomo non è ancora riuscito a intervenire. Si può fare un lavoro di prospettiva, e si può sperare come dicono alcune previsioni che possa cambiare nei prossimi mesi. Ma non esistono tecnologie salva-raccolti o salva-vendemmia. Tutto quello che ci sarà, sarà fatto ma come dimostrano altre nazioni nel mondo, alcune evolute come e più di noi, purtroppo il tempo non dipende dall'uomo».

