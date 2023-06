L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli chiarisce l'utilizzo del patentino per i narghilè

Su richiesta di Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla regolamentazione dell’attività di vendita di melassa per narghilè con consumo in loco, consentita esclusivamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

È stato precisato che i c.d. patentini speciali, volti ad abilitare all’esercizio di tale attività, possono essere rilasciati anche in favore di Pubblici Esercizi in possesso di Scia temporanea, in tale ipotesi, il patentino, che generalmente ha una validità temporale di due anni, avrà durata pari alla Scia temporanea; che non abbiano una sala interna “per fumatori”, fermo restando che il consumo della melassa per narghilé dovrà avvenire nelle aree esterne di pertinenza dell’esercizio, funzionali ed accessorie rispetto all’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.

