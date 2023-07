Aumentano i prezzi di benzina e gasolio, calano per Gpl e metano

I prezzi medi comunicati dai gestori alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti sono i seguenti: la benzina self-service ha raggiunto una media di 1,847 euro/litro (+3 millesimi), mentre il diesel self-service è stato venduto a 1,688 euro/litro (+4). Per quanto riguarda la benzina servita, il prezzo medio è stato di 1,982 euro/litro (+1), mentre per il diesel servito è stato di 1,826 euro/litro (+1).

Sale il prezzo di benzina e gasolio

Per quanto riguarda il Gpl, si è registrato un calo del prezzo, che ha raggiunto una media di 0,708 euro/litro (-3). Anche il metano ha visto un decremento, con un prezzo medio di 1,432 euro/kg (-8). Il Gnl ha invece subito una diminuzione del prezzo, arrivando a 1,248 euro/kg (-1). Passando ai prezzi praticati sulle autostrade, la benzina self-service è stata venduta a una media di 1,918 euro/litro, mentre il gasolio self-service è stato venduto a 1,773 euro/litro. Per quanto riguarda il Gpl, il prezzo medio è stato di 0,837 euro/litro, mentre per il metano si è registrato un prezzo medio di 1,546 euro/kg. Infine, il prezzo medio del Gnl è stato di 1,214 euro/kg.

Analizzando le quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo alla chiusura di venerdì, la benzina ha raggiunto un valore di 587 euro per mille litri (+19 valore arrotondato), mentre il diesel è stato quotato a 588 euro per mille litri (+20 valore arrotondato). È importante sottolineare che questi valori includono l'accisa: la benzina è stata quotata a 1315,04 euro per mille litri, mentre il diesel è stato quotato a 1204,90 euro per mille litri.

© Riproduzione riservata