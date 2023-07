Unesco, Lollobrigida a Madrid per promuovere la candidatura della cucina italiana

I giardini dell'elegante Palazzo di Amboage, sede dell'ambasciata italiana a Madrid, hanno ospitato un evento speciale nell'ambito del tour internazionale per la promozione della cucina italiana come candidata a diventare patrimonio immateriale dell'Unesco. Tra gli illustri presenti, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che ha elogiato la cucina italiana come un elemento distintivo dell'Italia nel mondo.

Il ministro Francesco Lollobrigida

Nel corso della serata, il ministro Lollobrigida ha sottolineato l'importanza della qualità come elemento chiave per differenziare l'Italia nella percezione globale. Ha affermato: «Non siamo una superpotenza militare, ma certamente lo siamo nel settore dell'agroalimentare. La cucina italiana rappresenta i nostri valori, la nostra economia, la nostra tradizione e la nostra cultura».

Lo chef dell'ambasciata Giuseppe Ferraro ha deliziato gli ospiti con un "pranzo" che ha offerto una varietà di prodotti tipici italiani. Tra i piatti degustati vi erano i capperi di Pantelleria, un risotto 'Acquerello' allo zafferano e una tradizionale cassata siciliana. Questa esperienza culinaria ha rappresentato un'esemplificazione dei sapori autentici dell'Italia. L'ambasciatore italiano in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha sottolineato l'importanza della cucina italiana come custode delle tradizioni e della qualità delle filiere agroalimentari italiane. «La cucina italiana significa tanto: significa storia e protezione di ciò che mangiamo». Inoltre, ha annunciato che la Nave Scuola Amerigo Vespucci farà tappa a Las Palmas di Gran Canaria mercoledì 19 luglio.

Tra gli ospiti presenti vi era anche Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia Ice (Italian Trade & Investment Agency), che ha evidenziato come la cucina italiana vada oltre il semplice gusto, rappresentando anche un simbolo di tradizione e un modo per unire le famiglie. Durante l'evento, diversi imprenditori gastronomici e chef italiani operanti in Spagna hanno ricevuto un riconoscimento per il loro impegno e contributo al settore.

