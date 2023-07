Caso Report, la ministra Santanchè parlerà oggi in Senato alle 15

Nell'Aula del Senato, alle ore 15 di oggi, è prevista l'informativa della ministra del Turismo Daniela Santanchè, la quale si trova al centro di critiche da parte delle opposizioni a seguito di un'inchiesta giornalistica condotta da Report sulle sue società. La ministra è determinata a rispondere in modo dettagliato alle accuse mosse nei suoi confronti, assicurando di affrontare punto su punto ogni questione sollevata. Tuttavia, fonti vicine alla Santanchè riferiscono che la sua risposta sarà priva di polemiche e non si addentrerà troppo nei dettagli, seguendo il consiglio di coloro che le hanno ricordato che l'Aula del Senato non è una procura e quindi non è necessario testimoniare come in un'udienza giudiziaria.

Oggi alle 15 l'intervento della Santanchè in Senato

Uno degli aspetti centrali della difesa della ministra sarà l'affermazione che da un certo periodo di tempo, Daniela Santanchè non era più coinvolta nell'amministrazione delle società coinvolte nella controversia. L'obiettivo principale sarà quello di abbassare i toni e di evitare di esporre ulteriormente la vicenda, considerando che, secondo l'opposizione, anche il minimo coinvolgimento in comportamenti discutibili dovrebbe portare alle dimissioni della Santanchè, creando così imbarazzo per il governo.

