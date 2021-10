Cinema al 100%, ma affluenza ancora bassa

Nel primo giorno di capienza al 100%, l'11 ottobre, le sale cinematografiche italiane rimangono ancora in affanno. Gli incassi vedono al top l'ultimo capitolo della serie su 007, No time to die, con circa 117mila euro e 17milaa presenze.

Dall'11 ottobre è permesso il 100% di capienza nelle sale cinematografiche

Un dato "misero" se si considera che lunedì scorso, dopo il weekend di lancio, il film con Daniel Craig ha incassato 256mila euro. A far difetto, gli incassi non pervenuti del circuito The Space Cinema (36 multiplex) che da venerdì sta registrando problemi informatici tali per cui non sarebbe possibile prenotare e acquistare online i biglietti (disponibili solo in contanti alla cassa).

Al secondo posto del box office tiene La Scuola Cattolica di Mordini, dal libro omonimo di Edoardo Albinati, che ricostruisce ambiente sociale, culturale e la mattanza del Circeo del 1975: ieri circa 50mila euro di incasso e 8mila presenze (totale è intorno ai 560mila euro). Al terzo risale Dune di Denis Villeneuve con 36mila euro e 5mila biglietti per un totale che ha superato i 6 milioni di euro.

