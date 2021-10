Italia-Usa, Ita inizia la commercializzazione dei biglietti aerei

Dal 5 ottobre Ita (ex-Alitalia) avvia le vendite dei biglietti per i propri voli intercontinentali con destinazione Usa, dove opererà con le rotte da Roma Fiumicino verso New York Jfk, Miami, Boston e Los Angeles e da Milano Malpensa verso New York Jfk.

Il 4 novembre decolla il primo volo Ita verso New York

«Le competenti autorità americane hanno autorizzato la commercializzazione dei voli da/per gli Usa che possono essere acquistati sul sito di Ita, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali», ha informato l'azienda di trasporto aereo.

L'operativo intercontinentale della compagnia scatterà con la rotta da Roma Fiumicino verso New York JFK, che inizierà il 4 novembre 2021 con 6 voli a settimana (andata/ritorno) che arriveranno a 10 già a inizio dicembre 2021 e fino a 14 voli settimanali nel periodo delle vacanze natalizie, dal 20 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

