In Sicilia torna la zona bianca dal 9 ottobre

Dopo un mese di zona gialla (l'unica in Italia dopo il periodo estivo), la Sicilia si appresta a tornare in bianco dal 9 ottobre. «Ho sentito il ministro Speranza - ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, durante una conferenza stampa a palazzo d'Orleans - e mi ha garantito che varrà per la Sicilia il decreto legge convertito che permetterà di tornare bianchi già a partire da questo fine settimana».

Vista aerea del centro di Palermo

I dati epidemiologici dell'isola, infatti, sono tornati sotto controllo. Così come la campagna vaccinale, che è ripresa e si appresta a raggiungere l'80% di popolazione immunizzata a fine ottobre.

