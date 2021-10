Contributi speciali per discoteche, palestre e cinema: operativo il fondo da 140 milioni

Dopo la notizia delle nuove capienze per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, è operativo il fondo da 140 milioni di euro varato dal ministero dello Sviluppo economico a sostegno della continuità di attività d’impresa e professioni per cui era stata disposta la chiusura a causa delle misure restrittive adottate durante l’emergenza Covid. Il decreto interministeriale firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti lo scorso 9 settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Discoteche e sale da ballo, si legge in una nota del Mise, sono alcune delle attività che potranno richiedere i contributi speciali a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro, per ciascun soggetto beneficiario, e a cui è destinata una quota pari a 20 milioni di euro del fondo istituito dal ministero. Fino a 12 mila euro l’ammontare dei contributi che invece potranno essere richiesti da altre attività ammesse alla misura come palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie.



Risorse che si aggiungo ai contributi già previsti per le attività d’impresa e professioni nei decreti Ristori e Sostegni. Si tratta di uno strumento speciale previsto dal decreto Sostegni bis, voluto da Giorgetti per supportare quelle categorie e attività che hanno pagato il prezzo più alto durante questo periodo. In particolare le discoteche e le sale da ballo che potranno riaprire a partire dal prossimo 11 ottobre come previsto dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento definisce inoltre l’elenco delle attività che hanno diritto a usufruire del sostengo economico, nonché i criteri e le modalità per richiedere il contributo. I termini per l’avvio delle richieste dei beneficiari verranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate, che potrà successivamente procedere direttamente con l’accreditamento.

© Riproduzione riservata